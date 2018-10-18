"Вице-премьер" Крыма арестован в Москве по обвинению в коррупции

В Украине Нахлупин объявлен в розыск по обвинению в госизмене.

Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя "премьер-министра" оккупированного Россией Крыма Сергея Аксенова - экс-председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталия Нахлупина, обвиняемого в коррупции, передает "Интерфакс".

"Суд постановил: избрать в отношении Нахлупина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 декабря 2018 года", - говорится в решении суда.

Суд согласился с доводами следствия о том, что Нахлупина необходимо изолировать от общества, поскольку по уголовному делу предстоит большой объем работы, сбор доказательств, в том числе допросы свидетелей, находившихся в должностной или иной зависимости от чиновника.

В свою очередь, адвокат обвиняемого просил суд избрать подзащитному меру пресечения, не связанную с заключением в следственный изолятор, - домашний арест в Красногорском районе Подмосковья или залог в 8 млн рублей.

Нахлупин попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста хотя бы на две недели из-за болезни младшего ребенка. Он подчеркнул, что скрываться не намерен и не может, так как объявлен в розыск Украиной по обвинению в госизмене.

Как пояснил в суде следователь, крымский вице-премьер "обвиняется в систематическом получении взяток, будучи лицом, занимающим государственную должность субъекта РоSSийской Федерации". При этом сумму денежных средств, которую, по версии следствия, незаконно получил Нахлупин, он не назвал.

Украина намерена требовать экстрадиции "вице-премьера Крыма" Нахлупина. В частности, Нахлупина обвиняют в участии в принятии так называемой Конституции Республики Крым и создании нелегитимного государственного образования "Республика Крым", призывах к участию в "референдуме", который проводился оккупационной администрацией в марте 2014 года. Кроме того, позже он был избран в "Государственный Совет Республики Крым" как член регионального отделения партии "Единая РоSSия".