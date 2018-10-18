Фюрер РФ придумал объяснение трагедии в Керчи

Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Керченском технологическом техникуме является результатом глобализации.

О этом он сказал во время выступления Международном дискуссионном клубе «Валдай» (Сочи) в четверг, 18 октября. «В соцсетях, интернете, там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в США, молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают. Это значит, что мы все в целом не создаем нужного, интересного и полезного контента. Они хватают суррогат героизма вместо настоящего. Это приводит к трагедиям подобного рода», — заявил он.

Напомним, в керченской трагедии в оккупированном Крыму погибли 15 студентов и пятеро взрослых.

Также был опубликован список погибших.


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