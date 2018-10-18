ЕСПЧ продлил запрет на доступ к телефону Седлецкой

Журналистка проходит свидетелем по делу о возможном разглашении гостайны главой НАБУ Сытником.

Европейский суд по правам человека продлил запрет на доступ к информации о геолокации телефона и мобильных переговорах автора и ведущей программы расследований "Схемы" проекта "Радио Свобода" Натальи Седлецкой на неопределенный срок.

В письме, фотокопия которого опубликована "Радио Свобода", сказано, что действие запрета на доступ к информации с мобильного телефона Седлецкой продлевается "до отдельного уведомления".

До получения упомянутого уведомления правительство должно обеспечить соблюдение запрета относительно любых данных, о которых идет речь в решении Апелляционного суда Киева от 18 сентября.

Как сообщалось, ранее ЕСПЧ обязал украинские власти воздержаться от доступа к любым данным из телефона Седлецкой.

18 сентября суд отменил доступ Генпрокуратуры к мобильным переговорам и СМС Седлецкой.

Седлецкая вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем по делу о возможном разглашении гостайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Сытником. Причиной стало слитое в сеть аудио разговора офрекордс с главными редакторами нескольких изданий, на котором человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывал детали уголовных производств, в частности, зачитывал материалы дела в отношении экс-прокурора Кулика.