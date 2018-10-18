РоSSия не пойдет в наступление на Донбассе, не желая роста популярности Порошенко перед выборами - Волкер

Главная причина вероятного нежелания РФ усиливать агрессию - нынешняя мощь Вооруженных сил Украины.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что РоSSия не пойдет в наступление на Востоке Украины. Об этом он заявил в четверг в Вашингтоне в ходе выступления в аналитическом центре Atlantic Council, передает Голос Америки.

Одной из причин, по которым РоSSии невыгодно обострять ситуацию, американский дипломат назвал высокую вероятность того, что новый виток напряженности на востоке Украины возможно способствовал бы росту поддержки президента Украины Петра Порошенко.

"Это (наступление) вероятно усилило бы президента Порошенко. Возможно, из-за этого украинцы объединились бы вокруг него, чтобы снова помочь защитить страну. По моему мнению, это последнее, чего РоSSия хотела бы сейчас, накануне выборов", - сказал Курт Волкер.

Волкер также заявил, что главной причиной вероятного нежелания РоSSии усиливать агрессию является нынешняя мощь Вооруженных сил Украины.

"РоSSия бы получила значительно более сильное сопротивление от Украины, если бы пошла на это", - подчеркнул дипломат.

По словам Курта Волкера, нынешнее насилие на Донбассе соответствует общей модели агрессивных действий РоSSии.

Напомним, выборы президента Украины пройдут весной 2019-го.

Ранее Волкер анонсировал усиление санкций против РоSSии каждые месяц-два.