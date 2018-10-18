Замгоссекретаря США прибыла в Украину

С 17 по 23 октября Мэдисон посетит Киев и Копенгаген для участия в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией.

Заместитель государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирсен Мэдисон прибыла в Украину.

Об этом информирует посольство США в Украине.

"Приветствуем в Украине заместителя госсекретаря по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирстен Мэдисон! В ходе визита она обсудит с украинскими должностными лицами вопросы безопасности границы, правопорядка и усилия по борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении посольства в твиттере .

В Госдепе США информировали, что Мэдисон с 17 по 23 октября посетит Киев и Копенгаген для участия в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией.

"В Украине помощница госсекретаря Мэдисон встретится с должностными лицами Национального антикоррупционного бюро, Государственной пограничной службой и членами гражданского общества для продвижения поддерживаемой США судебной реформы в Украине", - сказано в сообщении Госдепа.

После посещения Украины Мэдисон отправится в Данию для участия в Международной антикоррупционной конференции 22 октября