Парламент принял за основу госбюджет-2019

Парламент принял за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год.

Таким образом нардепы поддержали за основу бюджет-2019, передает кореспондент РБК-Украина.

Отметим, что проект постановления за основу поддержали 242 нардепа, а в целом — со второй попытки 240 депутатов Рады.

Согласно проекту, заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9,0% — до 1 трлн 8 млрд гривен. В то же время расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен, что на 10% больше, чем в 2018 году.

В документе предусмотрены расходы на оборону в размере 209,5 млрд гривен. Отметим, что согласно закону «О национальной безопасности», объемы финансирования оборонного сектора должны составлять не менее 5% от ВВП страны в год.

На финансирование Министерства внутренних дел предусмотрена сумма 71,6 млрд гривен, что на 19% больше, чем в текущем году (60,1 млрд гривен). В то же время на Генеральную прокуратуру предусмотрена примерно та же сумма, что и в 2018 году — 7,2 млрд гривен.

На образование в главной смете страны предусмотрено 242,1 миллиарда гривен, в частности 1 миллиард — на реформу новой украинской школы. На систему здравоохранения Кабмин заложил в бюджете 92,3 миллиарда гривен (на 9,5 млрд больше, чем годом ранее).

Также в бюджете предусматривается введение программы дотаций сельскохозяйственным предприятиям. В частности, 1,38 млрд гривен планируется направить на компенсацию сельскохозяйственной техники. Всего на поддержку агропромышленного комплекса планируют направить 6,9 млрд гривен бюджетных средств.

Кроме того, в проекте госбюджета предусмотрено увеличение бюджетов местных бюджетов на 41,4 миллиарда гривен.

Минимальная зарплата с первого января 2019 года вырастет на 12% — с 3723 до 4173 гривен.

Также Кабмин предлагает установить социальные расходы бюджета на уровне 301,8 миллиарда гривен, а на финансирование культуры — 5,4 миллиарда гривен, из которых 1 млрд — на производство новых фильмов.

Отметим, что в проекте госбюджета-2019 расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар.

Напомним, народные депутаты поддержали за основу в первом чтении законопроект №9084 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», документ со второго раза поддержали 244 нардепа.

Законопроект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о госбюджете на 2019 год .