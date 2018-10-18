?Турчинов: никакого обострения в Украине нет, обострение - лишь в головах руководства РФ

Секретарь СНБО прокомментировал заявление Госдумы по Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал заявление Госдумы РФ свидетельством неадекватной агрессивности и трусости роSSийской политической элиты.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

По его словам, в Украине нет ни одного обострения ситуации, на которое ссылаются в своем заявлении роSSийские депутаты.

"Есть только осеннее обострение в головах роSSийского военно-политического руководства", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина выполняет все взятые на себя международные обязательства, и действительно стала авангардом противостояния "на всех возможных фронтах и направлениях" роSSийской агрессии.

"Трусливо прячась за свой ядерный потенциал, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал, обещая уничтожить цивилизованный мир, роSSийские депутаты перешли к прямым угрозам Украине, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторам", - сказал Турчинов.

Одной из причин подобных заявлений со стороны РФ он назвал надежду на возможное политическую победу реваншистских политических сил на президентских и парламентских выборах в Украине.

"Наше государство готово противостоять роSSийской агрессии и защитить свое право быть свободной, независимой и европейской страной", - подытожил Турчинов.

Напомним, Госдума 18 октября приняла заявление об обострении ситуации в Украине. В этом документе Украину обвиняют в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко, расколе православия, игнорировании "воли братских русского и украинского народов" в связи с решением прекратить Большой договор и, вообще - в антироSSийской политике.