Суд продлил арест бразильца Лусварги до декабря

По ходатайству прокурора обвиняемому продлено действие меры пресечения на на 60 суток.

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил арест боевика "ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги до 12 декабря.

Об этом сообщается на сайте суда.

"По ходатайству прокурора обвиняемому было продлено действие меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а именно - до 12 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, судебное заседание было отложено из-за неявки адвоката. Поэтому

Лусварги назначили другого защитника для проведения отдельного процессуального действия.

Следующее судебное заседание состоится 30 октября.

Напомним, в начале мая суд арестовал Лусварги на 2 месяца после того, как активисты националистических организаций С14 и "Национальный корпус" задержали его в Киеве и привели в СБУ .

При этом Лусварги был осужден в январе 2017 года к 13 годам тюрьмы. Однако, в августе 2017 приговор отменили и назначили новое рассмотрение дела. Одна из причин - нарушение подсудности. Рассматривать дело Лусварги должен был не Печерский суд Киева , а Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

Впрочем, после отмены приговора бразильца на свободу не выпустили. Ему продлили меру пресечения, и Лусварги остался под стражей в Киевском следственном изоляторе.