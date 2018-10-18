Волкер анонсировал усиление санкций против РоSSии каждые месяц-два

США также плотно работают с Евросоюзом, чтобы и он сохранял санкции.

Волкер анонсировал усиление санкций против РоSSии каждые месяц-два
Курт Волкер
Фото: inforesist

Представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал усиление санкций против РоSSии каждые месяц-два.

Об этом он заявил на конференции американского аналитического центра Atlantic Council.

"Мы пытаемся усилить давление на РоSSию с целью выйти на переговоры в сторону какого-то решения. Это касается сохранения санкций и их периодического усиления. Вы увидите дополнительные санкции, которые будут вводиться каждый месяц или каждые два месяца", - сказал Волкер.

По его словам, США также плотно работают с Евросоюзом, чтобы и он сохранял санкции против РФ.

"Возможно, для РоSSии это было немного удивительно, но Евросоюз проявил огромную стойкость и силу, чтобы сохранить их", - отметил Волкер.

Напомним, накануне издание Bloomberg узнало, что США готовят санкции против роSSийских банков. В конце августа вступили в силу новые санкции США против РФ, связанные с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

В сентябре Министерство торговли США ввело санкции против 12 роSSийских компаний.


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