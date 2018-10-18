Волкер анонсировал усиление санкций против РоSSии каждые месяц-два
США также плотно работают с Евросоюзом, чтобы и он сохранял санкции.
Представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал усиление санкций против РоSSии каждые месяц-два.
Об этом он заявил на конференции американского аналитического центра Atlantic Council.
"Мы пытаемся усилить давление на РоSSию с целью выйти на переговоры в сторону какого-то решения. Это касается сохранения санкций и их периодического усиления. Вы увидите дополнительные санкции, которые будут вводиться каждый месяц или каждые два месяца", - сказал Волкер.
По его словам, США также плотно работают с Евросоюзом, чтобы и он сохранял санкции против РФ.
"Возможно, для РоSSии это было немного удивительно, но Евросоюз проявил огромную стойкость и силу, чтобы сохранить их", - отметил Волкер.
Напомним, накануне издание Bloomberg узнало, что США готовят санкции против роSSийских банков. В конце августа вступили в силу новые санкции США против РФ, связанные с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
В сентябре Министерство торговли США ввело санкции против 12 роSSийских компаний.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
18.10.2018 21:26
18.10.2018 21:26