Волкер: попытка вернуть Донбасс силой станет катастрофой

США вооружают Украину только для сдерживания дальнейшей роSSийской агрессии.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что попытка вернуть Донбасс силой чревата катастрофой, и в Украине это хорошо понимают.

Об этом он сказал выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"В Украине нет иллюзий касательно возвращения потерянных территорий силой. Попытка сделать это обернулась бы для Украины катастрофой. Но важно, чтобы не было продолжения агрессии", - заявил Волкер.

Он подчеркнул, что с этой целью США сняли эмбарго на поставки оружия Украине.

"Мы отменили эмбарго на поставки оружия Украине. Еще несколько лет назад мы считали такой шаг потенциально провокационным, хотя Украина имеет право защищать себя. Мы от этого избавились и уже помогли Украине поставками противотанковых вооружений, противоснайперских систем. Администрация приняла решение воспринимать Украину как нормальное государство, как страну, которая имеет право на самооборону, как страну, у которая есть стратегия национальной безопасности. Пускай в ней и есть прорехи, но друзья и союзники могут помочь заполнить их", - сказал Волкер.

Напомним, что президент Петр Порошенко также исключает силовой возврат оккупированных территорий Донбасса.

"Ни один украинский политик, в том числе и я, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен на Грозный времен первой-второй Чеченских войн. Путинский сценарий нам не нужен", - заявил он в конце сентября во время одного из своих выступлений.

В то же время 18 октября Государственная Дума РоSSийской Федерации выпустила заявление, в котором обвинила Украину в намерении начать наступление на Донбассе.