В редакцию роSSийской "Новой газеты" подбросили баранью голову и похоронный венок

Журналисты расценивают это как угрозы в адрес журналиста, который якобы разгласил данные роSSийских летчиков, воюющих в Сирии.

В редакцию роSSийской "Новой газеты" подбросили баранью голову и похоронный венок
Фото: novayagazeta.ru

В среду, 17 октября, в Москве к зданию, где расположена редакция "Новой газеты", неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов. А на следующий день там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с очередной порцией угроз.

Об этом сообщается на сайте издания.

"Новая газета" расценивает оба "подарка" как угрозы в адрес журналиста Дениса Короткова, которого обвиняют в публикации личных данных роSSийских военнослужащих, в частности - летчиков в Сирии, утверждая, что это поставило под угрозу их семьи.

"Утверждения о том, «Новая газета» якобы разгласила данные роSSийских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, - просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему - ни в газете, ни на сайте. Но эта ложь, многократно усиленная троллями и комментариями неких «лидеров общественного мнения», которых либо купили, либо используют втемную, реально представляет опасность для журналистов", - говорится в сообщении.

Фото: novayagazeta.ru

Отмечается, что журналисты обратились в полицию.

"У нас есть только два оружия: публичность - и потому мы продолжаем свою работу - и закон. МВД и другие правоохранительные органы обязаны сделать все, чтобы закон нас защитил. Мы требуем расследовать факты угроз и наказать виновных", - заявили в редакции.

Напомним, в июле в Центральноафриканской Республике убили троих роSSийских журналистов, которые там снимали документальный фильм о работе частной военной компании "Вагнера". ЧВК Вагнера" была создана в 2014 году роSSийским подполковником запаса Дмитрием Уткиным. Изначально наемники воевали в Донбассе на стороне пророSSийских боевиков, а затем отправились в Сирию.

Минобороны РФ не подтверждает, что бойцы ЧВК участвуют в операции в Сирии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над ЛисичанскомУкраинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском
Автокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial TimesАвтокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial Times
Во Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвымВо Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвым
ЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское мореЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское море
Блок рекламы


Похожие новости
Комитет Рады одобрил законопроект, позволяющий штрафовать СМИ за отрицание роSSийской агрессииКомитет Рады одобрил законопроект, позволяющий штрафовать СМИ за отрицание роSSийской агрессии
"Северный поток-2" сделает Германию полностью зависимой от роSSийской энергии, - Трамп"Северный поток-2" сделает Германию полностью зависимой от роSSийской энергии, - Трамп
С начала оккупации "суды" Крыма открыли 35 дел за уклонение от службы в роSSийской армииС начала оккупации "суды" Крыма открыли 35 дел за уклонение от службы в роSSийской армии
США ввели санкции против 33 представителей роSSийской обороны и разведкиСША ввели санкции против 33 представителей роSSийской обороны и разведки
В Испании задержали офицера роSSийской полиции с фальшивым украинским паспортомВ Испании задержали офицера роSSийской полиции с фальшивым украинским паспортом
Порошенко поблагодарил Болтона за поддержку в борьбе против роSSийской агрессииПорошенко поблагодарил Болтона за поддержку в борьбе против роSSийской агрессии
СБУ готовится допрашивать освобожденного из роSSийской тюрьмы КостенкоСБУ готовится допрашивать освобожденного из роSSийской тюрьмы Костенко
В США рассказали об упавшей в море роSSийской ракете с ядерным двигателемВ США рассказали об упавшей в море роSSийской ракете с ядерным двигателем
Освобожденный из роSSийской тюрьмы Костенко получил перелом руки, - Денисова
Освобожденный из роSSийской тюрьмы политзаключенный Костенко вернулся в УкраинуОсвобожденный из роSSийской тюрьмы политзаключенный Костенко вернулся в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости