В редакцию роSSийской "Новой газеты" подбросили баранью голову и похоронный венок

Журналисты расценивают это как угрозы в адрес журналиста, который якобы разгласил данные роSSийских летчиков, воюющих в Сирии.

В среду, 17 октября, в Москве к зданию, где расположена редакция "Новой газеты", неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов. А на следующий день там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с очередной порцией угроз.

Об этом сообщается на сайте издания.

"Новая газета" расценивает оба "подарка" как угрозы в адрес журналиста Дениса Короткова, которого обвиняют в публикации личных данных роSSийских военнослужащих, в частности - летчиков в Сирии, утверждая, что это поставило под угрозу их семьи.

"Утверждения о том, «Новая газета» якобы разгласила данные роSSийских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, - просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему - ни в газете, ни на сайте. Но эта ложь, многократно усиленная троллями и комментариями неких «лидеров общественного мнения», которых либо купили, либо используют втемную, реально представляет опасность для журналистов", - говорится в сообщении.

Фото: novayagazeta.ru

Отмечается, что журналисты обратились в полицию.

"У нас есть только два оружия: публичность - и потому мы продолжаем свою работу - и закон. МВД и другие правоохранительные органы обязаны сделать все, чтобы закон нас защитил. Мы требуем расследовать факты угроз и наказать виновных", - заявили в редакции.

Напомним, в июле в Центральноафриканской Республике убили троих роSSийских журналистов, которые там снимали документальный фильм о работе частной военной компании "Вагнера". ЧВК Вагнера" была создана в 2014 году роSSийским подполковником запаса Дмитрием Уткиным. Изначально наемники воевали в Донбассе на стороне пророSSийских боевиков, а затем отправились в Сирию.