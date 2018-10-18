Федерализация Украины дестабилизирует ситуацию во всей Европе, - глава МИД

"Для согласия Украины на федерализацию должны быть созданы крайние непреодолимые преграды".

Федерализация Украины - прямой путь к дестабилизации Европы. Об этом на X Национальном Экспертном Форуме в Одессе заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент LB.ua.

«Я считаю, что весь мир понимает: трюки вокруг федерализации Украины — это путь к полной дестабилизации Европы. Однозначно. И вокруг Донбасса. Этого не будет, хотя, естественно, это вопрос для обсуждения», - заявил он.

При этом министр иностранных дел подчеркнул, что для согласия Украины на федерализацию должны быть созданы крайние непреодолимые преграды.