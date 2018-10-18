Климкин: Донбасс обязательно вернется в Украину

Но не с роSSийской методологией и оккупационной администрацией.

Донбасс обязательно вернется под юрисдикцию Украины. Об этом на X Национальном Экспертном Форуме в Одессе заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент LB.ua.

«Что касается практики членства в ЕС и НАТО, естественно, то оккупация части территории - это вопрос. Но есть опыт в ЕС , например, Кипра. На самом деле, логика РоSSии - дальше держать Донбасс, легитимизировать оккупацию и пытаться нам его подарить как троянского коня. Это желание РоSSии закрыть нам всю логику дальнейшей интеграции», — заявил он.

Климкин уверен, что Донбасс - украинский, и он обязательно будет возвращён.

«Донбасс обязательно будет украинским. Никаких шансов удержать Донбасс в долгосрочной перспективе у РоSSии нет. Но оккупированный Донбасс сегодня, с роSSийской методологией и оккупационной администрацией, по определению не может стать частью Украины», - добавил он.