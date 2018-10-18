Люстрированный замначальника полтавской милиции устроился на работу в Одесскую ОГА

Александр Острянин выиграл конкурс на должность замдиректора экологического департамента.

Люстрированный замначальника полтавской милиции устроился на работу в Одесскую ОГА
Фото: dumskaya.net

Заместителем директора департамента экологии и природных ресурсов Одесской областной госадминистрации с августа этого года работает человек, люстрированный в соответствии с Законом Украины "Об очищении власти".

Об этом сообщает "Думская".

По данным издания, речь идет об Александре Острянине, который также является начальником управления охраны и рационального использования природных ресурсов указанного департамента.

26 января 2015 года его уволили с должности замначальника управления МВД Украины в Полтавской области, которую он занимал с 2010 года.

Острянин был внесен в реестр лиц, в отношении которых действует запрет на занятие постов в органах государственной власти до 2024 года, но успешно обжаловал свое увольнение в суде.

27 декабря 2017 года окружной админсуд Киева признал приказ МВД об увольнении милиционера незаконным и отменил его. Ведомство обжаловало решение во второй инстанции, но Киевский апелляционный админсуд приостановил производство до рассмотрения вопроса о люстрации Конституционным судом.

Таким образом, люстрационные ограничения на Острянина не распространяются. В июле он выиграл конкурс на должность замдиректора экологического департамента Одесской ОГА и был взят на работу.

Напомним, в мае суд Одессы восстановил в должности прокурора, люстрированного в 2015 году.

Верховная Рада с пятой попытки приняла закон о люстрации в сентябре 2014 года. Он предусматривает увольнение с занимаемых должностей чиновников всех уровней, если они скомпрометировали себя, например, участием в антимайдановских акциях, поддерживали диктаторские законы, являлись членами Компартии СССР.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над ЛисичанскомУкраинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском
Автокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial TimesАвтокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial Times
Во Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвымВо Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвым
ЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское мореЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское море
Блок рекламы


Похожие новости
Американские сенаторы завершили работу на две недели раньше срока, чтобы подготовиться к выборамАмериканские сенаторы завершили работу на две недели раньше срока, чтобы подготовиться к выборам
С начала года судьи 332 раза пожаловались на вмешательства в работуС начала года судьи 332 раза пожаловались на вмешательства в работу
Замначальника Службы автодорог в Киевской области подозревают в халатности, повлекшей 4 млн гривен ущербаЗамначальника Службы автодорог в Киевской области подозревают в халатности, повлекшей 4 млн гривен ущерба
Труба рассказал в Страсбурге, что мешает запустить полноценную работу ГБРТруба рассказал в Страсбурге, что мешает запустить полноценную работу ГБР
Норвегия призвала Украину запустить работу Антикоррупционного судаНорвегия призвала Украину запустить работу Антикоррупционного суда
Оккупанты заявили, что "Крымский титан" полностью остановил работуОккупанты заявили, что "Крымский титан" полностью остановил работу
Пропускные пункты "Каланчак" и "Чаплинка" приостановили работу из-за ситуации с "Крымским Титаном"Пропускные пункты "Каланчак" и "Чаплинка" приостановили работу из-за ситуации с "Крымским Титаном"
Миссия МВФ начала работу в КиевеМиссия МВФ начала работу в Киеве
Боевики возобновили работу КПВВ со стороны оккупированных территорийБоевики возобновили работу КПВВ со стороны оккупированных территорий
Подозреваемый в организации покушения на Гандзюк раньше работал в милиции, - СМИПодозреваемый в организации покушения на Гандзюк раньше работал в милиции, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости