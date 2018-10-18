Люстрированный замначальника полтавской милиции устроился на работу в Одесскую ОГА
Александр Острянин выиграл конкурс на должность замдиректора экологического департамента.
Заместителем директора департамента экологии и природных ресурсов Одесской областной госадминистрации с августа этого года работает человек, люстрированный в соответствии с Законом Украины "Об очищении власти".
Об этом сообщает "Думская".
По данным издания, речь идет об Александре Острянине, который также является начальником управления охраны и рационального использования природных ресурсов указанного департамента.
26 января 2015 года его уволили с должности замначальника управления МВД Украины в Полтавской области, которую он занимал с 2010 года.
Острянин был внесен в реестр лиц, в отношении которых действует запрет на занятие постов в органах государственной власти до 2024 года, но успешно обжаловал свое увольнение в суде.
27 декабря 2017 года окружной админсуд Киева признал приказ МВД об увольнении милиционера незаконным и отменил его. Ведомство обжаловало решение во второй инстанции, но Киевский апелляционный админсуд приостановил производство до рассмотрения вопроса о люстрации Конституционным судом.
Таким образом, люстрационные ограничения на Острянина не распространяются. В июле он выиграл конкурс на должность замдиректора экологического департамента Одесской ОГА и был взят на работу.
Напомним, в мае суд Одессы восстановил в должности прокурора, люстрированного в 2015 году.
Верховная Рада с пятой попытки приняла закон о люстрации в сентябре 2014 года. Он предусматривает увольнение с занимаемых должностей чиновников всех уровней, если они скомпрометировали себя, например, участием в антимайдановских акциях, поддерживали диктаторские законы, являлись членами Компартии СССР.
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