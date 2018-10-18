Люстрированный замначальника полтавской милиции устроился на работу в Одесскую ОГА

Александр Острянин выиграл конкурс на должность замдиректора экологического департамента.

Заместителем директора департамента экологии и природных ресурсов Одесской областной госадминистрации с августа этого года работает человек, люстрированный в соответствии с Законом Украины "Об очищении власти".

Об этом сообщает "Думская".

По данным издания, речь идет об Александре Острянине, который также является начальником управления охраны и рационального использования природных ресурсов указанного департамента.

26 января 2015 года его уволили с должности замначальника управления МВД Украины в Полтавской области, которую он занимал с 2010 года.

Острянин был внесен в реестр лиц, в отношении которых действует запрет на занятие постов в органах государственной власти до 2024 года, но успешно обжаловал свое увольнение в суде.

27 декабря 2017 года окружной админсуд Киева признал приказ МВД об увольнении милиционера незаконным и отменил его. Ведомство обжаловало решение во второй инстанции, но Киевский апелляционный админсуд приостановил производство до рассмотрения вопроса о люстрации Конституционным судом.

Таким образом, люстрационные ограничения на Острянина не распространяются. В июле он выиграл конкурс на должность замдиректора экологического департамента Одесской ОГА и был взят на работу.

Напомним, в мае суд Одессы восстановил в должности прокурора, люстрированного в 2015 году.