РоSSийский священник: умрет Варфоломей - все вернется в норму

"При жизни патриарха Варфоломея, думаю, таких шансов нет".

РоSSийский священник: умрет Варфоломей - все вернется в норму
Фото: pravmir.ru

Настоятель храма мученицы Татианы при Московском государственном университете протоиерей Владимир Вигилянский посоветовал роSSийским верующим ждать смерти Вселенского патриарха Варфоломея. По его мнению, после этого церковный раскол можно будет преодолен.

Об этом пишет "Новый день".

В глубоком прошлом, заявил протоиерей, не раз предпринимались попытки подобного раскола – по политическим или экономическим мотивам, в частности, две унии, на которые соглашался Константинополь: Лионский собор в XIII веке и Ферраро-Флорентийский собор в XV веке.

"Но потом раскол уврачевывался. Они каялись в этом и возвращались назад. При жизни патриарха Варфоломея, думаю, таких шансов нет, но как только он скончается, я считаю, всё вернется в норму. Это связано и с его личностью, и с политическим контекстом. Известна его связь с Америкой, в Турции на протяжении десятилетий он держался на поддержке американских президентов. Все, что происходит, связано с большой геополитикой", – рассудил протоиерей.

Напомним, что 15 октября Синод Русской православной церкви признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем в связи с решением Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви.


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