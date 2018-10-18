Глава УГКЦ: молодежь ищет в церкви сообщество, а не институцию

Церковь, которая борется за собственное выживание и геополитические интересы, вызывает антипатию, считает предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук.

Современная украинская молодежь чувствует апатию к церкви, которая представляет из себя "холодную организацию". И такая церковь никогда не будет "молодой". Такое мнение на Папском Синоде, который проходит в Ватикане высказал глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.

«Уже пятый год Украина является жертвой военной агрессии РоSSийской Федерации. Именно молодые украинцы различных этнических, языковых, культурных и религиозных принадлежностей каждый день гибнут за нашу Родину, защищают ее как настоящие герои и протагонисты трансформации нашего общества...Именно молодежь попросила меня донести до внимания синодальных отцов, что они нуждаются церкви, которая была бы для них матерью. Они ищут не институт, а сообщество людей с аутентичной верой. Молодежь чувствует определенную антипатию к Церкви, которая представляет себя холодной организацией, которая борется за собственное выживание и геополитические интересы. Они говорят, что такая церковь никогда не будет молодой. Именно поэтому современная украинская молодежь просит церковь понять, в какой мере она является институтом», - отметил предстоятель УГКЦ.

Кроме того, глава УГКЦ также отметил, что для пастырского служения среди молодежи церковь нуждается в «по-настоящему зрелых людях».

«Не всегда взрослые в возрасте или те, кто получил высшее образование или учился в семинарии, могут считаться зрелыми людьми. Часто молодой человек, который пережил определенное страдания, смотрел в глаза смерти на поле боя или спасал от смерти гражданских лиц во время бомбежки, получил огромный жизненный опыт, понимает цену жизни лучше, чем высокомерный священник или клептократический политик. Не духовный сан, а человеческая, духовная и профессиональная зрелость необходимы для того, чтобы помочь молодому человеку распознать собственное человеческое и христианское призвание», - сказал Блаженнейший Святослав.

Напомним, ранее глава УКГЦ заявлял, что греко-католики не будут присоединяться к единой поместной церкви после предоставления ей автокефалии, но будут "искать все возможные пути, в духе экуменической концепции церкви, для достижения единства между всеми христианами, между всеми частями Киевской церкви Владимирова крещения".