РоSSия модернизирует бункеры для ядерного оружия под Калининградом, - CNN

Работы по обновлению секретных объектов ведутся по всему региону.

РоSSия значительно модернизировала хранилище для ядерного оружия в Калининградской области.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные компании ImageSat International, занимающейся анализом спутниковых данных.

Телекомпания утверждает, что большие работы по обновлению секретных объектов ведутся по всему региону.

CNN ссылается на снимки, которые были сделаны между 19 июля и 1 октября. Из них следует, что в течение этого времени работы велись на 40 бункерах в районе города Приморск, на северном берегу Калининградского залива. Отмечается, что если в середине лета 10 из них были на стадии строительства, то к октябрю их успели доделать.

Также CNN указывает, что работы по модернизации были проведены на базе "Чкаловск" к северу от Калининграда. Ранее телеканал "Звезда" сообщил, что на эту базу вернулись после реконструкции самолеты 72-й авиабазы морской авиации Балтийского флота, которые временно базировались в Черняховске. CNN отмечает, что в Черняховск были отправлены комплексы "Искандер".

Командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго заявил, что усиление роSSийских позиций в Калининградской области не остановит НАТО. "Если они противостоят нам, мы будет противостоять им", - сказал он.