Климкин: нельзя полагаться на правдивость расследования РоSSии в Керчи

Но прежде министр предложил дождаться результатов.

Климкин: нельзя полагаться на правдивость расследования РоSSии в Керчи
Павел Климкин
Фото: Макс Левин

Оккупационные власти в Крыму несут ответственность за трагедию в Керчи. Об этом на X Национальном Экспертном Форуме в Одессе заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент LB.ua.

«Именно оккупационная власть отвечает за все. В том числе, за безопасность. Эта история коснулась каждого сердца. Она не только политическая, но и человеческая история для всех нас. Поэтому нужно реально оказывать давление на оккупационную власть, чтобы больше таких ужасных вещей не происходило», — заявил он.

Также глава МИД Украины уверен, что необходимо независимое расследование трагедии в Керчи.

«Давайте подождём. Я не могу спекулировать сейчас. Родственникам и друзьям погибших очень сложно. Поэтому для начала нужно дождаться результатов. Естественно, в плане РоSSии никогда нельзя полагаться на то, что они там в конце концов «накопают». Версия, которую мы услышим, будет ли она настоящей или сфабрикованной ФСБ, посмотрим. Но для начала результат, а потом будем комментировать», - сказал он.


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