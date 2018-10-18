Максим Степанов предлагает ввести ответственность для госорганов за убытки, причиненные бизнесу

Количество обращений представителей бизнеса в Украине к бизнес-омбудсмену выросло на 73%.

Полностью пересмотреть подход в отношениях бизнеса и государства предложил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов во время Х Национального Экспертного Форума, который впервые проходит в Одессе. Глава региона предлагает, чтобы правоохранительные и контролирующие органы несли прямую ответственность за убытки, причиненные бизнесу. Такую норму. по его словам, следует закрепить в специальном законе.

«Я считаю, что контролирующие или правоохранительные органы должны нести ответственность в виде возмещения убытков в случае незаконных действий, которые наносят бизнесу те или иные сотрудники этих органов. Чтобы сама система это регулировало, конечно, по решению суда», - подчеркнул Максим Степанов.

Председатель ОГА считает также, что следует ввести сокращенную судебную процедуру рассмотрения жалоб от представителей бизнеса на подобные злоупотребления. Он подчеркнул, что вопрос защиты бизнеса сегодня стал крайне актуальным, поскольку ежедневно на предприятиях происходят около 300 обысков или арестов имущества. В то же время, по данным офиса бизнес-омбудсмена, за II квартал 2018 количество обращений представителей бизнеса в Украине выросло на 73%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего жалоб поступило на действия налоговых органов, правоохранительных органов и государственных регуляторов. Следовательно, общее количество обращений составляет более четырех тысяч.

«Комфортно ли бизнесу в таких условиях? Потому инвестиции возможны только в одном случае - если бизнесу будет мегакомфортно. Только тогда в нашу страну пойдут европейские, китайские, американские и украинские инвесторы. Тогда будут и стартапы, и энергоэффективность, и рабочие места», - отметил председатель ОГА.

Также Максим Степанов предложил ежемесячно проводить специальные заседания Кабинета Министров Украины при участии представителей бизнес-сообществ. «Новый формат общения позволит бизнесу не просто заявлять о проблемах, но и сразу получить отзыв. Этот формат можно так и назвать «Кабмин. Диалог с бизнесом», - добавил он.

Одесская областная государственная администрация выступила организационным партнером Национального Экспертного Форума Института Горшенина. В нем принимают участие вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, государственные деятели, политики, украинские и зарубежные эксперты, представители ОБСЕ и СНБО, послы Франции и Кореи в Украине.

Участники мероприятия обсуждают ключевые вопросы повестки дня страны во время трех дискуссионных панелей: «Формула мира для Украины», «Украина - инвестиционный хаб Европы» и «Украина в международном измерении». В частности, речь идет о ходе ключевых реформ в государстве, вопросах безопасности и внешнеполитических вызовах, а также инвестиционных перспективах Украины.