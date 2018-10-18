“Дело РоSSии” ведется вопреки высказываниям Трампа - замгенпрокурора США

Расследование о вмешательстве РоSSии в президентские выборы США , проводимое офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, идет надлежащим образом, согласно закону, несмотря на высказывания Дональда Трампа об «охоте на ведьм».

Такую оценку высказал заместитель генпрокурора США Род Розенстайн в интервью The Wall Street Journal, передает Укринформ.

«Заместитель генерального прокурора Род Розенстайн стал на защиту расследования специального прокурора о вмешательстве РоSSии в выборы, назвав его «должным и независимым», — отмечается в публикации.

Этот месседж резко контрастирует с оценками, высказанными Дональдом Трампом, назвавшим расследование «охотой на ведьм», а также «фальсификацией».

В интервью Розенстайн также заявил, что общественность (в отличие от нынешнего главы Белого дома) с доверием относиться к выводам следствия.

Заместитель генпрокурора выразил категорически иную позицию, чем президент, лишь через несколько недель после того, как появились сообщения о его возможной отставке. В сентябре американские СМИ обнародовали информацию, что Розенстайн после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, якобы предложил установить прослушку в Овальном кабинете Белого дома, чтобы «узнать о поглотившем администрацию хаосе». Сам Розенстайн позже возразил этим утверждением, заявив, что они являются неточными.

В последнем интервью The Wall Street Journal заместитель генпрокурора отказался комментировать ситуацию с его отставкой. «Президент знает, что я готов выполнять свою работу, если он хочет, чтобы я делал это», — сказал он.