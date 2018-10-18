Миклош: инвесторы ждут исхода выборов в Украине

Иностранцы опасаются сворачивания реформ после выборов.

Миклош: инвесторы ждут исхода выборов в Украине
Иван Миклош
Фото: Макс Левин

Украина может выйти на путь устойчивого экономического роста к 2021 году, если реформы продолжатся, считает Иван Миклош, глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR). Об этом он сказал на десятом Национальном экспертном форуме в Одессе, организованным Институтом Горшенина. Генеральный инфопартнер форума - сайт LB.ua.

"Сейчас инвесторы ждут исхода выборов в Украине. Они опасаются, что после выборов реформы будут свернуты. Но я надеюсь, что реформы продолжатся. И тогда, с учетом электорального цикла, Украина выйдет на путь устойчивого экономического роста к 2021 году", - сказал Миклош. Масштабную приватизацию и земельную реформу самыми эффективными механизмами для привлечения иностранных инвестиций.

Иван Миклош - глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR), архитектор успешных системных реформ в Словакии. Был заместителем премьер-министра и министром финансов Словакии (2002-2006, 2010-2012), заместителем премьер-министра по вопросам экономики (1998-2002) и министром по вопросам приватизации (1991-1992). С 2006 по 2010 и с 2012 по 2016 годы был членом парламента Словакии. В 2016 году на LB.ua выходило интервью с Иваном Миклошем.


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