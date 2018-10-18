НАПК внесла предписание председателю Госаудитслужбы Гавриловой по результатам проверки

Нацагентство требует устранить нарушения, провести служебное расследование и принять меры.

?НАПК внесла предписание председателю Госаудитслужбы Гавриловой по результатам проверки
Фото: Владислав Мусиенко

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам плановой проверки соблюдения требований Закона "О предотвращении коррупции" внесло предписание главе Госаудитслужбы Лидии Гавриловой.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Отмечается, что при проверке были установлены установило случаи нарушения требований ст. 56 и 58 Закона при организации проведения специальных проверок - назначение лица на должность, связанную с выполнением функций государства, без проведения спецпроверки и назначения лица на должность с повышенным коррупционным риском к проведению спецпроверки.

Также установлено невыполнение требований ст.53 Закона - необеспечение Госаудитслужбой условий для сообщения ее работниками о нарушении требований Закона другим лицом через официальный сайт.

Кроме того, ответственные должностные лица службы, нарушив требования ст.49 Закона, не сообщили НАПК о семи случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций субъектами декларирования, которые работают (работали) в ведомстве.

Нацагентство требует устранить нарушения требований ст. 53 Закона, провести служебное расследование и по их результатам принять меры в установленном законом порядке.

Напомним, 23 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных. Ей вменяют то, что в ее декларации не отражены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж, с которым семейные отношения фактически не прекращены. Гаврилова считает, что не должна была декларировать это имущество.

15 января Соломенский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта. В июне суд отложил рассмотрение обвинительного акта в деле главы Госаудитслужбы на осень в связи с сезоном отпусков.


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