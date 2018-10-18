Посол Кореи предложил создать свободную экономическую зону в Одесской области
Реализация мастер-плана сотрудничества Украины и Кореи позволит нарастить темпы роста ВВП Украины до 10%.
Корея имеет мастер-план сотрудничества с Украиной, который позволит последней нарастить свой ВВП до 10% за ближайшие 10 лет. Об этом он сказал на десятом Национальном экспертном форуме в Одессе, организованным Институтом Горшенина. Генеральный инфопартнер форума - сайт LB.ua.
"Мы разработали мастер-план сотрудничества между Украиной и Кореей. В соответствии с этим мастер-планом Украина может увеличить темпы роста своего ВВП до 10% в ближайшие 10 лет. И для этого есть сценарии, предложенные международными организациями. Это эффект от привлечения инвестиций", - сказал Ли Янг Гу.
Он также предложил создать в Одесском регионе свободную экономическую логистическую зону, чтобы реализовать потенциал развития регионов. Нужно также ценить человеческий капитал, внедрять инновации и старательно работать. Посол Кореи сделал акцент на важности духовного развития, поддержки и укрепления украинской идентичности. "Мы видим нового украинского человека. Этот человек старательно работает, он компетентен", - сказал Ли Янг Гу. Он привел пример опыт Кореи, когда программа "Новое село" дала толчок развитию корейской экономики.
Ли Янг Гу - чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Украине с марта 2016 года. Ранее работал в корейском Министерстве управлении персоналом, генконсулом Кореи в РоSSии, Казахстане, в посольстве Республики Кореи во Франции и в консульстве Кореи в США. В 2016 году Ли Янг Гянгу предлагал руководителям украинских городов Одессы, Харькова и Львова перенимать корейский опыт для своего развития.
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18.10.2018 12:48