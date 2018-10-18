Холодницкий высказался о жучках в своем аквариуме

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что установку «жучков» в его кабинете могли одобрить только прокуроры САП, дав соответствующее поручение детективам НАБУ.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Голос Украины«.

По словам Холодницкого, только прокуроры САП имеют право поручать детективам НАБУ проведения тех или иных следственных действий.

«Производство, на основании которого были осуществлені негласные следственные действия, в августе было закрыто из-за отсутствия состава преступления Генеральной прокуратурой Украины. Что интересно, следствие так и не установило тех, кто рассказывал о том, что я получил взятку. Поэтому выводы делайте сами», — сказал глава САП.

«Дело закрыто, на основании которого были проведены негласные следственно-розыскные действия. К процедуре проведения этих действий также есть вопросы процессуального характера», — добавил Холодницкий.

На вопрос, со всеми ли материалами производства он имел возможность ознакомиться, руководитель САП ответил: «Нет. Я видел только нарезки, вытянутые слова из контекста, а все материалы так и не увидел. Это нарезки. Они не являются полными записями, которые отображали бы картину событий. Это нарезки со словами, вытянутыми из коктекста. Я помню некоторые слова, которые говорил, но слов, которые говорил в контексте — их не было в той записи».

По словам Холодницкого, «жучок» в аквариуме обнаружил его помощник и госохрана.


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