Верховная Рада включила в повестку дня законопроекты о запрете пропаганды "русского мира"

Оба документа еще не прошли комитет.

Верховная Рада включила в повестку дня законопроекты о запрете пропаганды "русского мира"
Фото: volyanarodu.com.ua

Народные депутаты Украины поддержали включение в повестку дня сессии Верховной Рады двух законопроектов, запрещающих пропаганду "русского мира" наравне с коммунистическим и национал-социалистическим (нацистским) тоталитарными режимами.

За такое решение проголосовали 234 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Законопроекты предусматривают осуждение идеологии государства-агрессора ("русского мира"), его символики и запрет на их использование наравне с коммунистическим и нацистским режимами.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что законопроекты являются альтернативными и подчеркнул, что в четверг парламент лишь полосовал за включение их в повестку дня сессии. "Сегодня мы не сможем их рассматривать. Нет решения комитета", - подчеркнул он.

Законопроект №9200 внесли депутаты Александр Бригинец, Рефат Чубаров, Андрей Тетерук и Сергей Высоцкий. Документ направлен на рассмотрение комитета 16 октября и сегодня передан для ознакомления народным депутатам. Второй законопроект №9139 внесен в Раду еще в начале месяца и передан комитету 4 октября. Его инициировали Александр Шевченко, Виктор Шевченко, Валентин Дидыч, Ирина Констанкевич, Тарас Батенко и Александр Дубинин.

Напомним, в ходе VIІI Национального Экспертного Форума Института Горшенина (панель "Формула безопасности Украины") в прошлом году народный депутат Григорий Шверк заявил о необходимости вытеснять "русский мир" из украинского информационного пространства.


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