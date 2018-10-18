Отсутствие реформ заставляет молодежь "голосовать ногами", - Степанов

Реформирование страны должно происходить, в том числе, и учетом потребностей молодых людей, считает губернатор.

Внедрять изменения и реформы в Украине необходимо с учетом потребностей молодежи, чтобы она оставалась учиться и работать в своей стране. Такое мнение, открывая Х Национальный экспертный форум в Одессе, высказал губернатор Одесской области Максим Степанов.

“Вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать (на форуме - ред.) без преувеличения являются очень важными для Украины - формула мира, экономический вопрос, вопрос международных отношений. Очень важно, чтобы все эти рецепты, предложенные специалистами высокого уровня, представителями правительства, экспертами, дипломатами, журналистами, людьми, от которых напрямую зависит будущее нашей страны, были воплощены в жизнь. Даже пусть небольшое количество, но воплощены”, - отметил губернатор, добавив, что в первую очередь эту нужно для молодежи.

При этом он представил участникам форума студента 1 курса Национального университета им. Шевченко Александра Сулиму, который в прошлом году занял второе место на Международной олимпиаде по физике в Лиссабоне.

“Для нас очень важно, чтобы у этих людей (указывая на Александра - ред.) были аргументы остаться в Украине. Чтобы они не “проголосовали ногами”, как говорят, и не уехали за границу. Во время нашей работы мы должны выходить из того, что нужно молодежи, дабы она не уезжала из страны. Чтобы научные открытия делались именно в Украине”, - резюмировал Максим Степанов.