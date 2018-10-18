Для прекращения конфликта на Донбассе нужно политическое решение, - Хуг
Люди едины в желании прекратить войну, говорит заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Для окончания конфликта на Донбассе необходимо политическое решение и диалог с обеих сторон. Об этом на X Национальном Экспертном Форуме в Одессе заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передаёт корреспондент LB.ua.
«Если говорить об ОБСЕ, то мы определяем конфликт в Украине таким, который касается не только Украины. Мы не раз говорили о необходимости реализации соглашений, заключенных между Киевом, Москвой и Донецком с Луганском. С начала конфликта мы несколько раз документировали выполнение этих соглашений в наших отчетах», — заявил он.
При этом Хуг отметил, что последняя тенденция показывает, что нет необходимости в объединении разных групп украинцев и мнений. У всех есть единое желание - окончить войну, и это позитивный аспект.
«Конфликт длится больше четырёх лет. Украинцы говорят, что это не их конфликт, они в него не верят и не понимают, почему он до сих продолжается. Они хотят завершения конфликта, и их нужно услышать. Для этого необходимо дать политические приказы и обеспечить их выполнение на местах. Только диалог даст стабильное решение для прекращения огня, который сейчас все еще продолжается», — резюмировал Хуг.
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18.10.2018 09:14