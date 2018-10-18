После событий в Керчи в Киеве проверят систему видеонаблюдения во всех учебных заведениях

Виталий Кличко поручил найти и доработать "слабые места системы".

После событий в Керчи в Киеве проверят систему видеонаблюдения во всех учебных заведениях
Фото: пресс-служба президента

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить работу системы видеонаблюдения во всех столичных школах, детских садах и других учебных заведениях. Об этом Кличко заявил сегодня в начале заседания Киевсовета.

"Вы знаете о трагедии, которая произошла в городе Керчь. 20 человек, большинство из которых подростки, погибли, большое количество раненых. Я общался с руководителем киевской полиции по предупредительным мероприятиям. Также я дал поручение городским службам проверить все системы видеонаблюдения, в первую очередь - во всех учебных заведениях столицы", - заявил Кличко.

Градоначальник столицы отметил, что все детские сады и школы оборудованы системами видеонаблюдения, данные с которых передаются в городской дата-центр. Этими данными пользуются и правоохранительные органы.

"Я дал поручение проверить, как работает система видеонаблюдения, где у нас есть слабые места, что надо доработать. Мы должны принимать все возможные меры, чтобы таких трагедий, как произошло в Керчи, не произошло у нас", - отметил Кличко.

Напомним, вчера днем студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в учебном корпусе, а затем открыл огонь из автомата по учащимся. В результате погибли 20 человек, еще 39 пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Росляков покончил с собой.


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