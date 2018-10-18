Рада приняла в первом чтении среднесрочное бюджетное планирование

Это важнейшая бюджетная реформа, над которой Минфин работал три года.

Рада приняла в первом чтении среднесрочное бюджетное планирование
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада в четверг, 18 октября, приняла в первом чтении законопроект №8044 и №8043 о среднесрочном бюджетном планировании.

За это решение проголосовали 245 и 231 народный депутат соответственно.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, переход на трехлетнее планирование - это важнейшая бюджетная реформа, над которой ведомство работает в течение последних трех лет.

Она предусматривает введение трехлетней Бюджетной декларации вместо однолетних Основных направлений бюджетной политики. Этот новый документ стратегического планирования будет определять бюджетную политику на среднесрочный период. На местном уровне будут составлять трехлетние местные финансовые планы.

Министерство финансов будет разрабатывать Бюджетную декларацию с учетом положений документов государственного стратегического планирования на пять и более лет, в частности, отраслевых стратегий и стратегических планов деятельности главных распорядителей бюджетных средств. В свою очередь, стратегические планы распорядителей будут уточняться на основании Бюджетной декларации.

В Бюджетной декларации будут прописаны не только объемы государственного и гарантированного долга и основные задачи налоговой политики, но также потолок расходов и предоставления кредитов.

Правительство будет обязано подавать Бюджетную декларацию и макроэкономический прогноз не позже 1 июня.

Среднесрочное бюджетное планирование - один из приоритетов работы правительства и Минфина, который был предусмотрен коалиционным соглашением, среднесрочным планом действий правительства до 2020 года, меморандумом с МВФ и стратегией реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы.


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