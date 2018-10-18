Нацсовет по кибербезопасности начал подготовку к защите информационных систем, связанных с выборами

Инфраструктуру модернизируют, а все киберинциденты сведут в единую базу данных.

Национальный координационный совет кибербезопасности провел заседание, посвященное защите украинского информационного пространства от внешних атак. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина имеет большой опыт создания надлежащих условий для реализации конституционных прав своих граждан.

"Мы провели демократические честные и прозрачные выборы в 2014 году, несмотря на любые внешние попытки повлиять на их ход или дискредитировать демократические институты. Есть обоснованные основания считать, что роSSийское руководство будет пытаться любой ценой использовать избирательный процесс для реализации планов гибридной агрессии против нашего государства", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО сослался на опыт США и стран Западной Европы, которые уже принимают меры по защите данных и систем, связанных с избирательными процессами.

По результатам заседания Нацсовет поручил создать межведомственную рабочую группу для обеспечения надежного и безопасного функционирования Единой информационно-аналитической системы «Выборы» при проведении очередных выборов Президента Украина и народных депутатов Украины в 2019 году. В группу войдут представители ЦИК, Госслужбы спецсвязи и Национальной полиции.

Силовые структуры, ответственные за киберзащиту, должны обеспечить своевременное выявление, предупреждение и локализацию возможных киберинцидентов и кибератак на информационные системы и государственные электронные информационные ресурсы ЦИК. С этой целью будут проведены совместные киберучения.

Охрана телекоммуникационного оборудования и сетей, необходимых для обмена данными между центральным узлом и отдельными региональными органами администрирования Государственного реестра избирателей поручена Национальной полиции.

Нацсовет принял решение модернизировать и обновить Государственный реестр избирателей и единую информационно-аналитическую систему "Выборы" с применением современных средств криптографической защиты информации. При подготовке к выборам секретариат ЦИК должен обеспечить защиту официальных интернет-сайтов и подготовить персонал, задействованный в работе с системой.

Кроме непосредственно ресурсов ЦИК, усиление киберзащиты коснется других объектов критической информационной инфраструктуры, а все инциденты, связанные с информационной безопасностью, сведут в единую интерактивную базу данных.