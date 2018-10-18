Денисова обратилась к директору ФСБ фюрера РФ с просьбой отпустить моряков ЯМК-0041

Спецслужбы РФ заявляют, что у моряков паспорта не забирали и в передвижении не ограничивали.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к директору ФСБ РоSSийской Федерации Александру Бортникову с просьбой принять меры для возвращения в Украину членов экипажа судна "ЯМК-0041". Украинцев Сергея Калиниченко, Олега Блока и Руслана Скрипника, которых продолжают удерживать на территории аннексированного Крыма.

"Украинцев Сергея Калиниченко, Олега Блока и Руслана Скрипника продолжают незаконно удерживать на территории аннексированного Крыма. А все потому, что правоохранители агрессора беспричинно отобрали у них паспорта для выезда за границу", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке.

Она отмечает, что по истечении почти 6 месяцев все трое моряков и их семьи физически и морально истощены.

"Состояние здоровья Сергея Калиниченко значительно ухудшилось. Он страдает от ладонного фиброматоза, требующего квалифицированного лечения. Олег Блок до задержания занимался своей 83-летней матерью. Она сейчас практически в беспомощном состоянии без сына: не имеет возможности самостоятельно содержать дом, покупать продукты питания ", - написала Денисова.

Двое детей Скрипника уже почти полгода находятся без отца. "Сейчас у семьи нет средств для содержания и обучения малышей, потому что они остались без кормильца", - подчеркнула омбудсмен.

"На прошлой неделе советник президента РФ на мой запрос ответил, что загранпаспорта у экипажа судна никто не забирал и свобода их передвижения не ограничивалось. Но покинуть территорию Крыма они до сих пор не могут. В минувшее воскресенье нам все же удалось вернуть на подконтрольную Украины территорию члена экипажа Геннадия Отычко. Поэтому возможно возвращение и других. Александр Бортников, которому я направила письмо, должен этому способствовать", - написала уполномоченный Верховной Рады.

Напомним, 16 октября член экипажа задержанного в Крыму судна "ЯМК-0041" Геннадий Отычко прибыл в Украину. Моряк перешел административную границу в пункте въезда-выезда "Каланчак", его отпустили в связи со смертью матери.

4 мая ФСБ РоSSии задержала украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" с припиской в Очакове якобы за незаконный вылов камбалы западнее мыса Тарханкут. Пятерых членов экипажа доставили в Крым. Капитан судна, Виктор Новицкий, был арестован. РоSSийские власти заявляют, что ему грозит до 5 лет лишения свободы. Экипаж более полутора месяцев удерживали без каких-либо санкций суда на территории погрануправления ФСБ РоSSии в Балаклаве.