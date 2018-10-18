Денисова обратилась к директору ФСБ фюрера РФ с просьбой отпустить моряков ЯМК-0041

Спецслужбы РФ заявляют, что у моряков паспорта не забирали и в передвижении не ограничивали.

Денисова обратилась к директору ФСБ РФ с просьбой отпустить моряков ЯМК-0041
Фото: primechaniya.ru

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к директору ФСБ РоSSийской Федерации Александру Бортникову с просьбой принять меры для возвращения в Украину членов экипажа судна "ЯМК-0041". Украинцев Сергея Калиниченко, Олега Блока и Руслана Скрипника, которых продолжают удерживать на территории аннексированного Крыма.

"Украинцев Сергея Калиниченко, Олега Блока и Руслана Скрипника продолжают незаконно удерживать на территории аннексированного Крыма. А все потому, что правоохранители агрессора беспричинно отобрали у них паспорта для выезда за границу", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке.

Она отмечает, что по истечении почти 6 месяцев все трое моряков и их семьи физически и морально истощены.

"Состояние здоровья Сергея Калиниченко значительно ухудшилось. Он страдает от ладонного фиброматоза, требующего квалифицированного лечения. Олег Блок до задержания занимался своей 83-летней матерью. Она сейчас практически в беспомощном состоянии без сына: не имеет возможности самостоятельно содержать дом, покупать продукты питания ", - написала Денисова.

Двое детей Скрипника уже почти полгода находятся без отца. "Сейчас у семьи нет средств для содержания и обучения малышей, потому что они остались без кормильца", - подчеркнула омбудсмен.

"На прошлой неделе советник президента РФ на мой запрос ответил, что загранпаспорта у экипажа судна никто не забирал и свобода их передвижения не ограничивалось. Но покинуть территорию Крыма они до сих пор не могут. В минувшее воскресенье нам все же удалось вернуть на подконтрольную Украины территорию члена экипажа Геннадия Отычко. Поэтому возможно возвращение и других. Александр Бортников, которому я направила письмо, должен этому способствовать", - написала уполномоченный Верховной Рады.

Напомним, 16 октября член экипажа задержанного в Крыму судна "ЯМК-0041" Геннадий Отычко прибыл в Украину. Моряк перешел административную границу в пункте въезда-выезда "Каланчак", его отпустили в связи со смертью матери.

4 мая ФСБ РоSSии задержала украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" с припиской в Очакове якобы за незаконный вылов камбалы западнее мыса Тарханкут. Пятерых членов экипажа доставили в Крым. Капитан судна, Виктор Новицкий, был арестован. РоSSийские власти заявляют, что ему грозит до 5 лет лишения свободы. Экипаж более полутора месяцев удерживали без каких-либо санкций суда на территории погрануправления ФСБ РоSSии в Балаклаве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
В Чехии нашли участок земли, который до сих пор принадлежит гестапоВ Чехии нашли участок земли, который до сих пор принадлежит гестапо
Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над ЛисичанскомУкраинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском
Автокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial TimesАвтокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial Times
Во Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвымВо Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвым
Блок рекламы


Похожие новости
ЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское мореЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское море
Синод РПЦ фюрера РФ принял решение о полном разрыве общения с Вселенским патриархатомСинод РПЦ фюрера РФ принял решение о полном разрыве общения с Вселенским патриархатом
Один из членов экипажа судна "ЯМК-0041" вернулся из КрымаОдин из членов экипажа судна "ЯМК-0041" вернулся из Крыма
Путин вынес на Совбез фюрера РФ вопрос автокефалии украинской церквиПутин вынес на Совбез фюрера РФ вопрос автокефалии украинской церкви
ЛаВРУН фюрера РФ обвинил США в "прямой публичной поддержке" украинской автокефалииЛаВРУН фюрера РФ обвинил США в "прямой публичной поддержке" украинской автокефалии
Сурков фюрера РФ осбуждал с Пушилиным "выборы" в ОРДЛОСурков фюрера РФ осбуждал с Пушилиным "выборы" в ОРДЛО
МИД фюрера РФ объяснил наличие техники у задержанных в Нидерландах роSSиянМИД фюрера РФ объяснил наличие техники у задержанных в Нидерландах роSSиян
В Петербурге задержали 4 активистов с плакатом "Долгих лет тюрьмы" в день рождения фюрера РФВ Петербурге задержали 4 активистов с плакатом "Долгих лет тюрьмы" в день рождения фюрера РФ
Гимн РФ и цитаты фюрера РФ про «русский мир»: в Латвии в день парламентских выборов взломали соцсетьГимн РФ и цитаты фюрера РФ про «русский мир»: в Латвии в день парламентских выборов взломали соцсеть
Денисова обеспокоена молчанием РоSSии о состоянии БалухаДенисова обеспокоена молчанием РоSSии о состоянии Балуха
Последние новости
Подгружаем последние новости