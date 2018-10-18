Рада ввела уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

Максимальное наказание - восемь лет лишения свободы.

Рада ввела уголовную ответственность за незаконное пересечение границы
Фото: nfront.org.ua

Верховная Рада в четверг, 18 октября, проголосовала за введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы.

Принятие законопроекта №7017 во втором чтении и в целом поддержали 243 депутата при минимально необходимых 226.

По сравнению с первым чтением законопроект претерпел существенные изменения. Если в редакции, проголосованной 6 сентября, уголовная ответственность грозила всем гражданам РоSSии, совершившим незаконное пересечение границы, то теперь этот список ограничили.

Статья 332-2 Уголовного кодекса "Незаконное пересечение государственной границы Украины", предусматривает следующее:

"Пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора [РоSSии] в любой способ вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или документами, содержащими недостоверные сведения, наказывается лишением свободы на срок до трех лет".

То же нарушение, совершенное повторно или группой лиц, наказывается лишением свободы от трех до пяти лет.

То же нарушение, совершенное с применением силы или использованием оружия, наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет.

Закон вступит в силу со следующего дня после публикации.

На данный момент за незаконное пересечение госграницы предусмотрена лишь административная ответственность.


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