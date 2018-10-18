Рада поддержала передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Здание останется в государственной собственности.

Рада поддержала передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату
Фото: Александр Рудоманов

Верховная Рада поддержала безоплатную передачу Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату.

За президентский законопроект №9208 проголосовали в четверг 237 народных депутатов.

Документ предполагает внесение изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях".

Там будет новая статья, регулирующая особенности передачи в пользования Андреевской церкви. Она предусматривает, что памятник архитектуры остается в государственной собственности и в составе Национального заповедника "София Киевская". В договоре о предоставлении в постоянное пользование церкви должны быть прописаны условия и режим использования, содержания в надлежащем состоянии, доступа в храм.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для представительства Вселенского патриархата необходимо достойное культовое сооружение, в котором представители Константинополя могли бы регулярно осуществлять богослужения.

"Передача именно этого культового сооружения, находящегося в собственности государства, будет иметь уникальное как практически-церковное, так и символически-духовное значение. Создание именно на базе храма апостола Андрея Первозванного духовного центра представительства Вселенского патриархата в Украине будет иметь исключительное значение в смысле декларирования и подтверждения духовных связей между украинским православием и Церковью-Матерью - Вселенским патриархатом, ведь именно апостол Андрей Первозванный, который является патроном этого храма, одновременно является учредителем и Византийской кафедры, на базе которой со временем утвердилась и развилась Константинопольского православная патриархия", - сказано в документе.

Напомним, что сейчас Андреевская церковь является кафедральным собором Украинской автокефальной православной церкви, но принадлежит государству и входит в заповедник "София Киевская".

11 октября на Синоде Вселенского патриархата было принято решение восстановить ставропигию Константинопольского патриархата в Киеве - "одну из многих ставропигий, существовавших здесь всегда". Ставропигия является своего рода церковным посольством наподобие ватиканской нунциатуры.


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