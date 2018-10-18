МИД: визит Аксенова в Дамаск нанес непоправимый ущерб отношениям Украины и Сирии
Башар Асад поддерживает роSSийскую оккупацию Крыма.
Министерство иностранных дел заявило, что визит главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова в Дамаск нанес непоправимый ущерб дипломатическим отношениям Украины и Сирии.
Крымская делегация во главе с Аксеновым находилась в Сирийской Арабской Республике 15-16 октября. Там был подписан меморандум о сотрудничестве между подконтрольным РоSSии Совмином Крыма и правительством Сирии в торгово-экономической сфере, что Украина считает грубым нарушением государственного суверенитета Украины и нарушением основоположных норм и принципов международного права.
Помимо Аксенова в Сирию ездили спикера крымского парламента Владимира Константинова в Сирию, вице-премьеры Георгий Мурадов и Виталий Нахлупин, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, бывший представитель президента РоSSии на аннексированном полуострове Олег Белавенцев, а также крымские министры и депутаты.
Аксенов встречался с министром экономики и внешней торговли арабской республики Самиром аль-Халиля и президентом Сирии Башаром Асадом.
В ходе беседы Асад высказался в поддержку аннексии Крыма, назвав ее "возвращением крымского народа на родину в РоSSию". Крымский глава подарил сирийскому президенту сувенир – копию памятника "вежливым людям".
"МИД Украины считает, что упомянутые противоправные действия сирийской стороны, которыми власти Сирии пытаются угодить действующему роSSийскому режиму, наносят непоправимый вред дипломатическим отношениям между Украиной и Сирийской Арабской Республикой", - говорится в заявлении министерства.
Напомним, что Сирия является сателлитом РоSSии.
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