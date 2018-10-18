МИД: визит Аксенова в Дамаск нанес непоправимый ущерб отношениям Украины и Сирии

Башар Асад поддерживает роSSийскую оккупацию Крыма.

МИД: визит Аксенова в Дамаск нанес непоправимый ущерб отношениям Украины и Сирии
Фото: rk.gov.ru

Министерство иностранных дел заявило, что визит главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова в Дамаск нанес непоправимый ущерб дипломатическим отношениям Украины и Сирии.

Крымская делегация во главе с Аксеновым находилась в Сирийской Арабской Республике 15-16 октября. Там был подписан меморандум о сотрудничестве между подконтрольным РоSSии Совмином Крыма и правительством Сирии в торгово-экономической сфере, что Украина считает грубым нарушением государственного суверенитета Украины и нарушением основоположных норм и принципов международного права.

Помимо Аксенова в Сирию ездили спикера крымского парламента Владимира Константинова в Сирию, вице-премьеры Георгий Мурадов и Виталий Нахлупин, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, бывший представитель президента РоSSии на аннексированном полуострове Олег Белавенцев, а также крымские министры и депутаты.

Аксенов встречался с министром экономики и внешней торговли арабской республики Самиром аль-Халиля и президентом Сирии Башаром Асадом.

В ходе беседы Асад высказался в поддержку аннексии Крыма, назвав ее "возвращением крымского народа на родину в РоSSию". Крымский глава подарил сирийскому президенту сувенир – копию памятника "вежливым людям".

"МИД Украины считает, что упомянутые противоправные действия сирийской стороны, которыми власти Сирии пытаются угодить действующему роSSийскому режиму, наносят непоправимый вред дипломатическим отношениям между Украиной и Сирийской Арабской Республикой", - говорится в заявлении министерства.

Напомним, что Сирия является сателлитом РоSSии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
В Чехии нашли участок земли, который до сих пор принадлежит гестапоВ Чехии нашли участок земли, который до сих пор принадлежит гестапо
Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над ЛисичанскомУкраинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском
Автокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial TimesАвтокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial Times
Во Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвымВо Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвым
Блок рекламы


Похожие новости
Минобразования создало рабочую группу для доработки школьных программ по истории УкраиныМинобразования создало рабочую группу для доработки школьных программ по истории Украины
События в Керчи - трагедия для Украины, - ПорошенкоСобытия в Керчи - трагедия для Украины, - Порошенко
Химическое оружие помогло Асаду в войне в Сирии - ВВСХимическое оружие помогло Асаду в войне в Сирии - ВВС
Двое военных получили ранения на Донбассе в День защитника УкраиныДвое военных получили ранения на Донбассе в День защитника Украины
Спикер Сейма Польши выступает за включение Украины в «Инициативу трех морей»Спикер Сейма Польши выступает за включение Украины в «Инициативу трех морей»
ВМС Украины провели масштабные учения в Азовском мореВМС Украины провели масштабные учения в Азовском море
Atlantic Council: Вакарчук не готов быть новым лидером для УкраиныAtlantic Council: Вакарчук не готов быть новым лидером для Украины
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за публикации на "Миротворце" информации о двойном гражданстве чиновников ЗакарпатьяМИД Венгрии вызвал посла Украины из-за публикации на "Миротворце" информации о двойном гражданстве чиновников Закарпатья
Дуда: дверь к членству в ЕС для Украины должна остаться открытойДуда: дверь к членству в ЕС для Украины должна остаться открытой
ВВС Украины опубликовали видео учений "Чистое небо 2018"ВВС Украины опубликовали видео учений "Чистое небо 2018"
Последние новости
Подгружаем последние новости