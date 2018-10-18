Луценко сообщил о поимке "решалы" со взяткой $150 тысяч

Деньги якобы предназначались руководству киевского облуправления ГАСИ.

Луценко сообщил о поимке "решалы" со взяткой $150 тысяч
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что 17 октября полиция Киевской области задержала "решалу", вымогавшего 150 тысяч долларов за влияние на руководство облуправления Госархстройинспекции.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Прокуратура и полиция Киевщины вместе с отделом предотвращения коррупции Государственной архитектурно-строительной инспекции задержали с поличным при получении $150 тыс. "решалу", который обещал повлиять на руководство областной Госархстройинспекции", - сказано в сообщении.

Генеральный прокурор пригрозил, что руководство киевского областного управления ГАСИ привлекут к ответственности в случае подтверждения связей задержанного с ними.

Напомним, 13 сентября Луценко назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одной из наиболее коррумпированных структур в Украине.




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