Луценко сообщил о поимке "решалы" со взяткой $150 тысяч

Деньги якобы предназначались руководству киевского облуправления ГАСИ.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что 17 октября полиция Киевской области задержала "решалу", вымогавшего 150 тысяч долларов за влияние на руководство облуправления Госархстройинспекции.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Прокуратура и полиция Киевщины вместе с отделом предотвращения коррупции Государственной архитектурно-строительной инспекции задержали с поличным при получении $150 тыс. "решалу", который обещал повлиять на руководство областной Госархстройинспекции", - сказано в сообщении.

Генеральный прокурор пригрозил, что руководство киевского областного управления ГАСИ привлекут к ответственности в случае подтверждения связей задержанного с ними.

Напомним, 13 сентября Луценко назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одной из наиболее коррумпированных структур в Украине.