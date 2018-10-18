ЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское море

"Наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей".

Лавров: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское море
Фото: mid.ru

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров заявил, что Украина не сможет проводить совместные учения с блоком НАТО в Азовском море.

Об этом он сказал в интервью французским изданиям RT France, Paris Match и Le Figaro.

"Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", - цитирует Лаврова пресс-служба роSSийского МИДа.

Напомним, что Украина находится в процессе создания военно-морской базы в Бердянске. В сентябре в Азовское море по суше перевезли малые бронированные катера "Лубны" и "Кременчуг", а поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" совершили переход из Черного моря своим ходом.

В октябре Военно-морские силы Украины провели масштабные учения на Азовском море.


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