Боевики семь раз применил запрещенное вооружение.

В среду, 17 октября, в зоне боевых действий на Донбассе получили ранения двое украинских военных, погибших нет. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Боевики совершили 17 обстрелов, в том числе 7 - из тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Екатериновка, Новолуганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино. РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь из минометов 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, четверо боевиков роSSийско-оккупационных войскранены.

С полуночи четверга, 18 октября, зафиксировано два обстрела в районе Гнутово и Водяного. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, днем ранее в зоне ООС погибли двое украинских военных, еще один боец получил ранения.