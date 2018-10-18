ВВС США назвали имя погибшего в Украине пилота

Сет Неринг служил в Военно-воздушных силах более 20 лет.

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун опубликовал информацию о пилоте, который погиб во вторник во время аварии истребителя Су-27 Вооруженных сил Украины в Винницкой области. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Брауна.

Погибший пилот - Сет Неринг по прозвищу "Джетро". Нерингу было 44 года, он жил в городе Фресно в центральной части Калифорнии. Службу в ВВС Национальной гвардии США он нес более 20 лет, летал на истребителях F-15 и F-16.

Honoring Lt. Col. Seth “Jethro” Nehring, a fighter pilot with the California Air National Guard’s 194th Fighter Squadron, who died yesterday in a training accident in Ukraine, along with a Ukrainian pilot. pic.twitter.com/TZn3J8SFB2

— HansNichols (@HansNichols) 17 жовтня 2018 р.

Браун и его жена выразили глубокие соболезнования его семье и друзьям. В заявлении говорится, что губернатор распорядился приспустить флаги на здании законодательного собрания штата в память о Неринге.

Напомним, СУ-27 разбился в ходе учений "Чистое небо-2018" 16 октября. Вместе с американским пилотом погиб полковник Иван Петренко - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ.


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