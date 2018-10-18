США сорвали назначение роSSийского разведчика в ООН
США отказались впускать в страну гражданина РоSSии, оформленного на работу в секретариат Организации Объединенных Наций.
Спецслужбы США отказались впускать в страну гражданина РоSSии, оформленного на работу в секретариат Организации Объединенных Наций. Как стало известно LB.ua, им оказался кадровый военнослужащий Вооруженных сил РФ, сотрудник ГРУ полковник Сергей Тюленев.
17 октября, спикер роSSийского МИД Мария Захарова на брифинге заявила, что американская сторона "без всяких причин отказала во въезде россиянину, официально назначенному на должность в секретариат ООН". Она добавила, что с ответом тянули целый год, "создав проблему самой организации с долго незакрытой вакансией". Других подробностей она не привела.
По информации LB.ua, полковник Сергей Тюленев является выпускником (в 1992 году) Рязанского воздушно-десантного училища. Ранее он работал при посольстве РФ в США на должности старшего помощника военного атташе. Военные атташе являются, по данным издания "Медуза", кадровыми сотрудниками военной разведки - ГРУ ГШ ВС РФ, их готовят в московской Военной академии Минобороны (улица Народного Ополчения, 50) на втором факультете.
Собеседник LB.ua отметил, что Тюленев устроился не просто в секретариат ООН, а в Департамент миротворческих операций ООН.
"РоSSиян очень беспокоит перспектива миротворческой миссии на оккупированном Донбассе, и они максимально напряглись, чтобы внедрить туда кадровых разведчиков", - сказал он, добавив, что кандидатуру Тюленева лоббировало роSSийские посольство и представительство при ООН.
Отметим, что сейчас срок ожидания обязательных собеседований для граждан РоSSии при получения визы в США составляет 300 дней. Захарова на брифинге также пожаловалась, что американская сторона "в массовом порядке срывает поездки в рамках деловых, культурных, спортивных, гуманитарных контактов".
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