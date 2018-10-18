США сорвали назначение роSSийского разведчика в ООН

США отказались впускать в страну гражданина РоSSии, оформленного на работу в секретариат Организации Объединенных Наций.

Спецслужбы США отказались впускать в страну гражданина РоSSии, оформленного на работу в секретариат Организации Объединенных Наций. Как стало известно LB.ua, им оказался кадровый военнослужащий Вооруженных сил РФ , сотрудник ГРУ полковник Сергей Тюленев.

17 октября, спикер роSSийского МИД Мария Захарова на брифинге заявила, что американская сторона "без всяких причин отказала во въезде россиянину, официально назначенному на должность в секретариат ООН ". Она добавила, что с ответом тянули целый год, "создав проблему самой организации с долго незакрытой вакансией". Других подробностей она не привела.

По информации LB.ua, полковник Сергей Тюленев является выпускником (в 1992 году) Рязанского воздушно-десантного училища. Ранее он работал при посольстве РФ в США на должности старшего помощника военного атташе. Военные атташе являются, по данным издания "Медуза", кадровыми сотрудниками военной разведки - ГРУ ГШ ВС РФ , их готовят в московской Военной академии Минобороны (улица Народного Ополчения, 50) на втором факультете.

Собеседник LB.ua отметил, что Тюленев устроился не просто в секретариат ООН , а в Департамент миротворческих операций ООН .

"РоSSиян очень беспокоит перспектива миротворческой миссии на оккупированном Донбассе, и они максимально напряглись, чтобы внедрить туда кадровых разведчиков", - сказал он, добавив, что кандидатуру Тюленева лоббировало роSSийские посольство и представительство при ООН .