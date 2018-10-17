Украина получила 392 тысячи доз вакцины против кори
Сейчас в Украине есть более миллиона вакцин КПК.
Украина получила партию вакцины КПК против кори, паротита и краснухи, закупленную Детским фондом ООН ЮНИСЕФ.
Как сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения, ЮНИСЕФ закупил вакцины на средства из украинского бюджета на заказ Минздрава в рамках государственной программы иммунизации и в ответ на вспышку кори в Украине.
По данным министерства, сейчас в Украине есть более миллиона вакцин против кори, паротита и краснухи.
Новая партия вакцин против кори, паротита и краснухи "М-М-Р II" произведена компанией "Мерк" (Merck Vaccines), США. Ранее ЮНИСЕФ закупала для Украины бельгийскую Priorix.
Сообщается, что за последнюю неделю корью заболели 707 украинца, а с начала 2018 года - более 33 тысяч. Больше всего болеют корью в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший (Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская области). Риск заболеть увеличивается и из-за совместного пребывания детей школах и детских садах, объясняют в Минздраве.
Ранее сообщалось, что в двух школах Винницкой области остановили учебу из-за вспышки кори.
С начала года зафиксировано 13 летальных случаев из-за осложнений, вызванных корью.
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