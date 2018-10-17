Одной из версий стрельбы в Керчи назвали конфликт студента с преподавателями
Владислав Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием.
По предварительной версии, мотивом преступления в Керчи, где студент устроил взрыв и стрельбу в колледже, мог послужить конфликт с преподавателями. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"По предварительной версии, молодой человек действовал из личных помыслов - у него были конфликты с преподавателями", - заявил собеседник агентства.
Кроме того, он рассказал, что молодой человек посещал стрелковый клуб, а на месте трагедии обнаружено большое количество боеприпасов.
"На месте обнаружено около 10 пачек ружейных патронов, а также около 10 самодельных зажигательных устройств и бутылки с коктейлем Молотова. Владислав Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также проверяется версия возможного участия студента в молодежных экстремистских группировках, однако она пока не нашла подтверждений.
Сегодня около полудня в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв самодельного взрывного устройства, а затем и стрельба. На данный момент известно о 19 погибших и 54 пострадавших.
По данным роSSийских СМИ, все это совершил один из учеников колледжа, который затем покончил с собой.
Как сообщалось, в керченском колледже обезвредили вторую бомбу. Взрывное устройство обнаружили в личных вещах подозреваемого во взрывах.
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