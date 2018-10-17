Порошенко поблагодарил украинскую делегации в ПАСЕ "за победу"

Сценарий россиян был в том, чтобы провести "триумфальную русскую осень или русскую весну" в Страсбурге.

Порошенко поблагодарил украинскую делегации в ПАСЕ "за победу"
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко встретился с членами постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и поблагодарил их "за победу" в вопросе восстановления полномочий делегации РоSSии в ПАСЕ.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

"Это очень удачный пример, когда все политические силы или абсолютное большинство политических сил консолидируются во время пребывания в международных политических организациях, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы, консолидируются вокруг национальных интересов Украины", - заявил Петр Порошенко.

По словам президента, это очень важно, потому что "сценарий россиян был в том, чтобы провести "триумфальную русскую осень или русскую весну" в Страсбурге". Он добавил, что они хотели показать, что "поведение, которое демонстрирует сейчас РоSSия во всем мире, но в первую очередь в Украине во время незаконной аннексии Крыма, во время агрессии против нас на востоке нашей страны, она является приемлемой и никуда западные демократии не денутся, проглотят и все можно решить деньгами, в том числе внесением или не внесением в бюджет ПАСЕ роSSийских денег".

"Я думаю, что было очень символично продемонстрировать, что не деньги все решают, что ценности для Европы являются приоритетом", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, на прошлой неделе ПАСЕ не стала рассматривать вопрос о возвращении РоSSии права голоса.

Напомним, РоSSия лишилась права голоса в ПАСЕ после начала агрессии в Украине в 2014 году. Комментируя указанный вопрос, вице-президент ПАСЕ, председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины народный депутат Владимир Арьев заметил, что "Совет Европы, наконец, должен сделать выбор, что важнее: ценности или деньги", поскольку РоSSия все это время не оплачивает членские взносы организации.


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