Глава МИД Греции подал в отставку из-за спора по Македонии

Никос Котзиас счел недостаточной поддержку премьера и ряда министров.

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас подал в отставку после спора с министром обороны по соглашению с Македонией о ее переименовании.

Премьер-министр Греции Ципрас принял отставку Котзиаса и планирует перенять его функции на себя, чтобы "всеми своими силами" способствовать успешному воплощению соглашения о переименовании Македонии, передает DW.

В этом споре, по мнению Котзиаса, его недостаточно поддержал премьер-министр и коллеги по правительству. "Премьер-министр и ряд министров сделали свой выбор на вчерашней встрече, и после этого я сделал свой", - цитирует Котзиаса информагентство AP.

Министр обороны Панос Камменос - противник подписанного в июне соглашения с Македонией. Он даже угрожал выходом его партии из правительственной коалиции, если соглашение будет передано для ратификации парламента.

Напомним, премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава греческого правительства Алексис Ципрас подписали соглашение, в котором Греция обязалась признать соседнее государство под названием Республика Северная Македония.

Со своей стороны, Греция обещает разблокировать возможность вступления Македонии в ЕС и НАТО. Греция настаивает на переименовании Македонии, поскольку один из греческих регионов имеет такое же название.

В Македонии началось парламентское обсуждение изменений в Конституцию, необходимых для переименования страны.