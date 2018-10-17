На админгранице с Крымом развернуты пункты помощи пострадавшим в Керчи

Херсонская область готова предоставить необходимую помощь.

На админгранице с Крымом развернуты пункты помощи пострадавшим в Керчи
Фото: Ukrinform

Херсонская область готова предоставить помощь пострадавшим в результате стрельбы в Керчи. Об этом заявил глава облгосадминистрации области Андрей Гордее, сообщает "112 Украина".

"Как только мы узнали об этих ужасных фактах, сразу развернули медицинскую помощь на админгранице с оккупированным Крымом, это на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Мы готовы предоставить любую медицинскую помощь, в том числе психологическую помощь, пострадавшим от взрыва и тем, кто в этом нуждается", - заявил он.

Сегодня около полудня в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв самодельного взрывного устройства, а затем и стрельба. На данный момент известно о 19 погибших и 37 раненых.

По данным роSSийских СМИ, все это совершил один из учеников колледжа, который затем покончил с собой.

Оккупационные власти сначала квалифицировали произошедшее как теракт, затем изменили статью на "массовое убийство".

Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство по статье "теракт".


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