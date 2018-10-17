"Насилию против невинных людей нет оправдания", - Волкер о массовом убийстве в Керчи
В США отреагировали на трагедию в Керчи.
Нет оправданий насилию против невинных людей. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя трагедию в Керчи.
"Ужасное нападение на школу в Крыму. Нет оправдания такому насилию против невинных людей", - написал Волкер в Twitter.
Соболезнования жертвам трагедии и их близким выразил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Выражаю сожаление и думаю о семьях учеников, которых убили в Керчи сегодня, и о раненых", - отметил Расмуссен в Twitter.
Ранее президент Петр Порошенко назвал события в Керчи трагедией. Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство по статье "теракт" из-за убийства 19 человек в колледже в оккупированной Керчи.
Напомним, сегодня около полудня в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв самодельного взрывного устройства, а затем и стрельба. На данный момент известно о 19 погибших и 37 раненых.
По данным роSSийских СМИ, все это совершил один из учеников колледжа, который затем покончил с собой. Убийцей называют 18-летнего Владислава Рослякова.
Оккупационные власти сначала квалифицировали произошедшее как теракт, затем изменили статью на "массовое убийство".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
17.10.2018 20:25