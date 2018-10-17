"Насилию против невинных людей нет оправдания", - Волкер о массовом убийстве в Керчи

В США отреагировали на трагедию в Керчи.

"Насилию против невинных людей нет оправдания", - Волкер о массовом убийстве в Керчи
Фото: Сергей Нужненко/Радио Свобода

Нет оправданий насилию против невинных людей. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя трагедию в Керчи.

"Ужасное нападение на школу в Крыму. Нет оправдания такому насилию против невинных людей", - написал Волкер в Twitter.

Соболезнования жертвам трагедии и их близким выразил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Выражаю сожаление и думаю о семьях учеников, которых убили в Керчи сегодня, и о раненых", - отметил Расмуссен в Twitter.

Ранее президент Петр Порошенко назвал события в Керчи трагедией. Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство по статье "теракт" из-за убийства 19 человек в колледже в оккупированной Керчи.

Напомним, сегодня около полудня в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв самодельного взрывного устройства, а затем и стрельба. На данный момент известно о 19 погибших и 37 раненых.

По данным роSSийских СМИ, все это совершил один из учеников колледжа, который затем покончил с собой. Убийцей называют 18-летнего Владислава Рослякова.

Оккупационные власти сначала квалифицировали произошедшее как теракт, затем изменили статью на "массовое убийство".


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