ЦРУ рассекретило доклад о сексуальной ориентации Адольфа Гитлера

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентации, а также имел садомазахистские наклонности, следует из рассекреченных материалов ЦРУ, составленных в 1943 году для президента США Франклина Рузвельта.

Об этом пишет Газета.ru

В 70-страничном докладе также сообщается о сексуальном влечении фюрера к своему заместителю Рудольфу Гессу, который являлся трансвеститом, был известен в соответствующей среде под прозвищами «Фрейлин Анна» или «Черная Эмма» и имел обыкновение одеваться в женскую одежду. В ЦРУ не исключают сексуального контакта между ними во время отбытия тюремного заключения в 1920-е годы.

Еще одного члена этой компании, шефа Гитлерюгенда Бальдура Бенедикта фон Шираха, пренебрежительно прозвали «Гомоюгенд».

В 1930-х годах в Берлине и Кельне существовали официальные клубы для гомосексуалистов, размещавшие свою рекламу в газетах и издававшие собственный журнал Der Eigne. В специализированных кабаре также выступали трансвеститы.

При этом по вопросу гомосексуализма Гитлер занимал двойственную позицию. С одной стороны, еще в 1935 году было значительно ужесточено наказание за мужеложество, определявшееся в законодательстве как «уголовно наказуемый разврат». С другой, никаких показательных процессов за этим не последовало.

По закону лиц нетрадиционной сексуальной ориентации можно было кастрировать или принудительно вводить им тестостерон. Тех, кто не соглашался на подобные процедуры, с 1938 года начали отправлять в концентрационные лагеря.

За подготовку сведений отвечал антрополог Генри Фильд из специального разведывательного подразделения.

В частности, был опрошен экс-близкий друг фюрера Эрнст Ганфштангль, который в 1933-1937 годах занимал должность пресс-секретаря НСДАП, но впал в немилость и вынужденно бежал в Великобританию, откуда перебрался в США и стал работать на Рузвельта. Документы накапливались в архиве Управления стратегических служб – предшественника современной ЦРУ.

Добытые разведчиками данные охватывают венский период жизни Гитлера. Скрупулезно собирались любые сведения – от образования до любимой музыки. В 1910-1913 будущий вождь жил в мужском общежитии на Мельдеманнштрассе, был безработным и пытался реализовать себя как художник. Утверждается, что это учреждение имело репутацию места, куда «пожилые люди отправлялись на поиски молоденьких красавчиков для удовлетворения своих физиологических потребностей».

В докладе подчеркивается, что Гитлер и сам любил наблюдать за симпатичными юношами и испытывал от этого «эстетическое наслаждение». Однако его также интересовали женщины. Известно, что перебраться в Германию Гитлеру удалось после получения отцовского наследства.

На протяжении долгих лет лидер Третьего рейха сожительствовал с Евой Браун, но как минимум до 1932 года их отношения оставались чисто платоническими. Некоторыми исследователями считается, что союз с молодой женщиной требовался фюреру в условиях все нараставшего культа личности как пропагандистский ход.

Нетрадиционная ориентация или импотенция были немыслимы для вождя германского народа.

Показательно, что фюрер приказывал своему помощнику Мартину Борману проверить арийское происхождение семьи возлюбленной. За несколько часов до самоубийства 30 апреля 1945 года пара сочеталась законным браком в присутствии ближайшего соратника патрона НСДАП Йозефа Геббельса, который также добровольно ушел из жизни вместе с женой и многочисленными детьми.

«Сексуальная жизнь Гитлера двулична, как и политическое мировоззрение, — такими словами Филд завершает главу отчета о сексуальных особенностях нацистского лидера. – Хотя он был неуловим для выставления точного диагноза, определенные факты доказывают необычайную сложность его сексуальной ориентации. Он и гомосексуалист, и гетеросексуалист, равно как и социалист, и отъявленный националист, и мужчина, и женщина в одном».

УСС было создано по инициативе президента Рузвельта 13 июня 1942 года на основе разрозненных разведотделов, функционировавших при различных ведомствах исполнительной власти. Новой структуре предписывалось собирать и анализировать стратегическую информацию, необходимую для проведения спецопераций в любой точке планеты. Кроме того, УСС помогало обучать и снабжать участников сопротивления в странах, оккупированных немцами и японцами. 20 сентября 1945 года учреждение было распущено новым президентом Гарри Трумэном, а в 1946-м преобразовано в ЦРУ.