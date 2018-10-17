Патриарх Варфоломей приедет в Киев для вручения Томоса

"Главное - провести объединительный собор, который сможет выбрать предстоятеля".

Патриарх Варфоломей приедет в Киев для вручения Томоса
Вселенский Патриарх Варфоломей
Фото: novinite.ru

Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Киев, чтобы лично вручить Томос об автокефалии лидеру объединенной украинской церкви.

Об этом в эфире "Прямого" сказала представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Главное - провести объединительный собор, который сможет выбрать того предстоятеля, которому Вселенский патриарх лично, - он собирается приехать в Украину, - вручить Томос", - заявила она, комментируя вопрос о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату.

"Этот акт духовной независимости стоит того, чтобы одну из церквей государственной собственности передать в пользование. Не подарить, а просто пользоваться", - сказала Луценко.

Последний раз патриарх Варфоломей был в Украине еще в 2008 году.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария, а также принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в РоSSии считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП.


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