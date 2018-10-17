Каплина облили фекалиями

Инцидент произошел во время акции профсоюзов под Кабмином.

Каплина облили фекалиями
Фото: Скриншот видео

Депутата Верховной Рады Сергея Каплина в среду облили фекалиями возле здания Кабинета министров.

Нардеп, который возглавляет Социал-демократическую партию (бывшая "Партия простых людей") и считает себя профсоюзным лидером, устроил массовую акцию возле здания правительства с требованием поднятия зарплат.

Во время этой акции к Каплину подбежали двое человек и вылили ему на голову ведро с отходами. Кроме Каплина, под фекалии попали еще несколько случайных человек.

Каплин заявил, что это провокация и обвинил в ее организации Дмитрия Корчинского.

"На акцию профсоюзов подослали аваковского провокатора. Люди забрали у него телефон с перепиской с организатором нападения. Оказалось, что устроил его Алексей Середюк (кстати, организатор акций под ГПУ, связанный с Корчинским, а значит - с Кивой и Аваковым), заплатил исполнителю 300 долларов и обещал, что проблем с полицией не будет", - заявил он.

Версию Каплина косвенно подтверждает тот факт, что видео с нападением обнародовало так называемое "Всемирно-Броварское телевидение", близкое к организации "Братство" Дмитрия Корчинского. Сам Корчинский распространяет ссылки на трансляцию.


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