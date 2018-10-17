Оккупанты признали взрыв в Керчи терактом

Обнародованы фотографии подозреваемого.

Фото: kerch.fm Фото: kerch.fm Фото: kerch.fm Фото: kerch.fm Фото: kerch.fm Фото: kerch.fm Фото: kerch.fm Фото: kerch.fm

РоSSийские власти признали взрыв в Керченском политехническом колледже терактом.

"Сегодня около 12 часов в городе Керчь в здании политехнического колледжа произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, около 50 ранены", - цитирует ТАСС представителя Национального антитеррористического комитета.

По данным Следственного комитета РФ , сработавшее в Керчи взрывное устройство было начинено металлическими предметами. По информации этого ведомства, погибли 13 человек.

В то же время в сети появились свидетельства очевидцев, которые заявили, что взрыв сопровождался налетом автоматчиков.

"Ровно через пять или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали все, повылетали все стекла, взорвали холл. Бегали потом бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем, по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался", - цитирует "Медуза" директора колледжа Ольгу Гребенникову.

Издание Mash опубликовало фотографии подозреваемого.

“Он шел по коридору, увидел человека с автоматом и побежал от него. Тот выстрелил в другого парня, а потом хотел и в моего друга, но патроны закончились. Друг смог убежать, вышел на задний двор и тогда в колледже прогремел взрыв. Очень много раненных, мы всех эвакуировали через окно, люди в панике”, - цитирует Mash другого свидетеля, который рассказал о своем товарище.