ГПСУ создает управление морской охраны с зоной ответственности от Измаила до Мариуполя

Морскую компоненту наращивают для защиты от вторжения с моря.

ГПСУ создает управление морской охраны с зоной ответственности от Измаила до Мариуполя
Фото: dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба Украины создает управление морской охраны с зоной ответственности от Измаила до Мариуполя.

Об этом рассказал глава ведомства Петр Цигикал во время мероприятий в Донецко-Луганском региональном управлении.

По его словам, с целью прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается морская компонента.

"До конца года будет развернуто новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану всю морскую границу от Измаила до Мариуполя, корабельно-катерный состав пополняем новыми катерами", - сказал руководитель Госпогранслужбы.

Напомним, президент Петр Порошенко 12 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о защите интересов Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе, на юге и востоке Украины.

Один из пунктов этого частичной тайного указа предусматривает определение координат серединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море, которая будет считаться линией разграничения, то есть линией государственной границы между украинскими и роSSийскими внутренним водами.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
В Чехии нашли участок земли, который до сих пор принадлежит гестапоВ Чехии нашли участок земли, который до сих пор принадлежит гестапо
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над ЛисичанскомУкраинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском
Блок рекламы


Похожие новости
Рада не разрешила привлечь депутата Колесникова к уголовной ответственностиРада не разрешила привлечь депутата Колесникова к уголовной ответственности
Рада не разрешила привлечь Вилкула к уголовной ответственностиРада не разрешила привлечь Вилкула к уголовной ответственности
Порошенко анонсировал усиление ответственности за подкуп избирателейПорошенко анонсировал усиление ответственности за подкуп избирателей
Нацполиция начала ликвидацию полулегального отдела военизированной охраныНацполиция начала ликвидацию полулегального отдела военизированной охраны
Из-за нападения на активиста в Одессе пикетируют управление полицииИз-за нападения на активиста в Одессе пикетируют управление полиции
Суд Мариуполя приговорил воевавшего на Донбассе россиянина к 10 годам тюрьмыСуд Мариуполя приговорил воевавшего на Донбассе россиянина к 10 годам тюрьмы
В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет военные учения "Морской ёж-2018"В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет военные учения "Морской ёж-2018"
На блокпосту возле Мариуполя задержали микроавтобус, перевозивший противотанковые мины и взрывчаткуНа блокпосту возле Мариуполя задержали микроавтобус, перевозивший противотанковые мины и взрывчатку
В Одессе сотрудника морской академии уволили из-за портрета Захарченко в кабинетеВ Одессе сотрудника морской академии уволили из-за портрета Захарченко в кабинете
РоSSия начала строительство морской части "Северного потока-2"РоSSия начала строительство морской части "Северного потока-2"
Последние новости
Подгружаем последние новости