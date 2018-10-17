ГПСУ создает управление морской охраны с зоной ответственности от Измаила до Мариуполя

Морскую компоненту наращивают для защиты от вторжения с моря.

Государственная пограничная служба Украины создает управление морской охраны с зоной ответственности от Измаила до Мариуполя.

Об этом рассказал глава ведомства Петр Цигикал во время мероприятий в Донецко-Луганском региональном управлении.

По его словам, с целью прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается морская компонента.

"До конца года будет развернуто новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану всю морскую границу от Измаила до Мариуполя, корабельно-катерный состав пополняем новыми катерами", - сказал руководитель Госпогранслужбы.

Напомним, президент Петр Порошенко 12 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о защите интересов Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе, на юге и востоке Украины.

Один из пунктов этого частичной тайного указа предусматривает определение координат серединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море, которая будет считаться линией разграничения, то есть линией государственной границы между украинскими и роSSийскими внутренним водами.